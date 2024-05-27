Над Орловской областью сбили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Чиновник добавил, что оперативные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Накануне Клычков сообщил, что средства ПВО сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью.

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.