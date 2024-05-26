Лидер оппозиции в Армении призвал к массовым демонстрациям неповиновения

Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, призвал своих сторонников с утра понедельника, 27 мая, запустить массовые демонстрации неповиновения. Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра в 8:00 (7:00 мск) должна быть открыта только дорога, ведущая в Лори и Тавуш», — заявил политик в ходе митинга на площади Республики в Ереване.

Во всех остальных уголках страны, от Мегри до Еревана, должны состояться митинги неповиновения, утверждает Галстанян.

«Все должны выйти на улицу, начиная с меня», — резюмировал он.

Накануне один из лидеров фракции «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян заявил, что партия выдвинула кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении.

В начале мая в Армении достигли пика массовые протесты против премьера Пашиняна. В этот раз их возглавляет не политик, а священник. Во главе «марша самоочищения» он пять дней шел с недовольными пешком на Ереван, а теперь настаивает на уходе премьера и обещает «повергнуть государство в шок». О причинах и перспективах протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.