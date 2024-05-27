Россиянка накинулась с нецензурной бранью на таксиста из-за кресла и попала на видео

В Каменске-Уральском женщина стала угрожать таксисту, который отказался везти ее вместе с детьми из-за отсутствия детского кресла в салоне. Кадры опубликовали в группе «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие у нас неадекватные люди… Отказались везти данную гражданку с детьми, одному из которых меньше семи лет, так как нет детского кресла и даже бустера», — говорится в публикации.

Отмечается, что женщина вызывала такси по тарифу «эконом», а не «детский», поэтому в салоне не оказалось кресла для несовершеннолетних пассажиров. На видео мужчина пытается объяснить женщине, что из-за этого он может получить штраф. Однако женщина накричала на таксиста, используя нецензурные выражения, и стала угрожать, что «позвонит Эдику».

До этого в центре Санкт-Петербурга таксист попытался развести клиентку на деньги, но испугался прохожих и сбежал. Очевидцы засняли произошедшее на видео, кадры распространились в соцсетях. Как оказалось, водитель такси потребовал у клиентки 4 тыс. рублей за поездку от аэропорта до города. Однако петербурженка заявила, что мужчина ее обманул и не имеет права просить такую большую сумму. Не получив деньги, таксист отказался вернуть клиентке багаж. В ситуацию вмешались прохожие.

Ранее российское правительство упростило требования по локализации автомобилей такси.