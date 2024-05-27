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На Украине признали успех ВС РФ в ДНР

На Украине признали успех российской армии в подконтрольной Киеву части ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Генштаб Украины признал успех ВС России в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные получили определенный успех на Покровском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На покровском направлении <…> на отдельных участках враг имел частичный успех», — говорится в сообщении. Позиции на данном участке фронта охарактеризованы как «наиболее горячие», отметили силовики.

До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Запад». Российские военные также нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее жительница Харьковской области пожаловалась на проверки со стороны СБУ.

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