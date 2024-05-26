Сборная Чехии стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею 2024 года.

В финальном матче чешская команда оказалась сильнее сборной Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады. Игра прошла в Праге на «О2 Арене» в присутствии 14 929 зрителей и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что Канада осталась без медалей на ЧМ по хоккею.