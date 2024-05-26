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Минобороны России выразило готовность помочь Армении после наводнения

МО РФ заявило о готовности помочь Армении в ликвидации последствий наводнения

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Ministry of Internal Affairs of Armenia

Минобороны РФ заявило о готовности помочь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей. Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — сказано в сообщении.

Как заявили в военном ведомстве, командованию 102 российской военной базы дали соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.

Там добавили, что при запросе Армении силы и средства Вооруженных сил РФ будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия.

26 мая сообщалось, что на севере Армении произошло наводнение, которое случилось из-за выхода из берегов реки Дебед. По информации МВД республики, стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

Разрушениям подверглись и другие дороги, также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

Ранее в Армении раздался взрыв на газозаправочной станции из-за затопления.

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