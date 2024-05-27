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Бывший советник Кучмы заявил о причастности Зеленского к покушению на Фицо

Экс-советник Соскин указал на причастность Зеленского к покушению на Фицо

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Экс-советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции главы Украины Владимира Зеленского.

Соскин подчеркнул, что покушение на Фицо было совершено из-за того, что премьер Словакии отказывался предоставить Киеву военную помощь. Аналитик отметил, что позиция украинских властей подтолкнула к покушению.

По мнению Соскина, Словакия и Венгрия могут покинуть НАТО, особенно в связи с угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан испытывает опасения, что угрозы в адрес Кобахидзе разделить участь Фицо могут распространиться и на него, а также на всех тех политиков, которые не поддерживает линию Запада.

До этого сообщалось, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо 27 мая проведут контрольное медицинское обследование.

Ранее премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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