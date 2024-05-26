Участники акции в Ереване покинули территорию резиденции Пашиняна

Участники митинга в Ереване, требующие отставки премьера Пашиняна, покинули территорию у его резиденции и возвращаются на площадь Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующие собираются обсудить свои дальнейшие шаги.

Один из лидеров движения, архиепископ Баграт Галстанян заявил, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста.

«Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться», – сказал Галстанян.

До этого Минобороны РФ заявило о готовности помочь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.