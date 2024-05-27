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На юго-востоке Турции массовое ДТП унесло жизни 11 человек

В турецком Мерсине цепная авария унесла жизни 11 человек, около 40 пострадали

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Depositphotos

В юго-восточной части Турции близ города Мерсин произошла цепная авария с участием междугороднего рейсового автобуса, грузовика и легковых машин. Об этом сообщает локальный телеканал Halk TV, ссылаясь на заявления губернатора города Али Хамзы Пехливана и главы министерства внутренних дел страны Али Ерликая.

Согласно предварительной информации градоначальника, в результате дорожного инцидента не стало 11 человек, еще 38 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В материале поясняется, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Диярбакыра — Стамбул», допустил столкновение с двумя легковушками и одним грузовиком на автотрассе в районе Ениче.

«Мои соболезнования нашему народу», — подытожил Ерликай.

В феврале стало известно, что в Турции автобус с пассажирами столкнулся с фурой на севере провинции Стамбул в районе Чекмекёй.

Ранее бывший кандидат в президенты Турции попал в ДТП.

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