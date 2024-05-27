Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия, перебрасывая свои подразделения с одних участков фронта на другие, создает слабые места. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue Works.

Джонсон отметил, что Киев располагает недостаточным количеством резервов, в связи с чем украинские войска не могут одновременно быть развернутыми повсюду. Они могут занимать позиции только в определенных местах. Поэтому если командование решит перебросить силы в Сумскую область, ему придется брать войска с другого участка фронта и, тем самым, создавать слабые места в линии своей обороны.

Российские же вооруженные силы могут наносить удары в одно и то же время, находясь в нескольких точках по линии фронта. Поэтому они и продвигаются вперед.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что если не остановить «военный психоз Брюсселя», то нынешние события могут стать прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом.

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