Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что переброска подразделений ВСУ создает слабые места на других фронтах

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: переброска ВСУ создает слабые места на других фронтах

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия, перебрасывая свои подразделения с одних участков фронта на другие, создает слабые места. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue Works.

Джонсон отметил, что Киев располагает недостаточным количеством резервов, в связи с чем украинские войска не могут одновременно быть развернутыми повсюду. Они могут занимать позиции только в определенных местах. Поэтому если командование решит перебросить силы в Сумскую область, ему придется брать войска с другого участка фронта и, тем самым, создавать слабые места в линии своей обороны.

Российские же вооруженные силы могут наносить удары в одно и то же время, находясь в нескольких точках по линии фронта. Поэтому они и продвигаются вперед.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что если не остановить «военный психоз Брюсселя», то нынешние события могут стать прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом.

Ранее на Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС РФ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами