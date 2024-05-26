Премьер Эстонии посетовала на невозможность стать генсеком НАТО

Эстонский премьер-министр Кая Каллас посетовала, что именно Россия воспрепятствовала ей стать генеральным секретарем НАТО. Ее слова приводит новостное агентство «Sputnik. Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.

По мнению премьера, РФ подала на нее в розыск, чтобы послать Европе сигнал об антироссийских провокациях политика.

«А в Европе есть силы, которые это учитывают», — отмечается в материале.

Как полагает Каллас, ключевой аргумент России против нее заключается в регулярных провокациях в отношении РФ со стороны премьер-министра прибалтийской страны.

«Они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», — резюмировала политик.

В январе Каллас заявляла, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

Позднее премьер Эстонии рассказала о принципе эстонизации русскоязычных жителей страны.

Ранее премьер Эстонии назвала причину, мешающую помогать Украине.