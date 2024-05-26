«Наша мечта»: Грузия намерена вступить в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией Премьер Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в предательстве. Действующая власть, по его словам, «стоит на страже суверенитета и независимости» страны. Кобахидзе также заявил, что Грузия надеется к 2030 году стать полноправным членом ЕС вместе с абхазскими и осетинскими «братьями и сестрами». Первый зампред комитета Госдумы СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова главы правительства были продиктованы желанием показать Западу, что, несмотря на принятый закон об иноагентах, Грузия не находится под российским влиянием.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии в честь Дня независимости страны, обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», — подчеркнул Кобахидзе.

Глава правительства заявил, что неопытность общества и предательство политиков в прошлом стоили Грузии временной потери 20% территории. По его словам, с 2012 года страна также пережила многочисленные попытки подорвать ее суверенитет и независимость.

Сейчас же, как уточнил Кобахидзе, в стране установилась власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости и защищает ее национальные интересы, а грузинское общество «гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости».

Премьер-министр также заявил, что с 1991 года Грузия идет «своего рода путем Моисея», который приведет страну к «Земле обетованной».

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году»,

— написал позже глава правительства в соцсети X.

«Он оправдывается»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова Кобахидзе об Абхазии и Южной Осетии были вдохновлены ничем иным, как желанием «продемонстрировать свой патриотизм».

«Каким образом до 2030 года он вернет Абхазию, Южную Осетию, которые развиваются как самостоятельные государства, находятся под защитой России и признаны в этом качестве, я не очень понимаю. У меня возникает впечатление, что таким путем премьер-министр Грузии хотел бы лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чем не уступит оппозиции в претензиях на вступление в Европейский союз или возвращении Абхазии и Южной Осетии», — сказал Затулин.

По словам депутата Госдумы, заявление премьер-министра Грузии вызвано внутриполитической борьбой, которая обострилась в стране в связи с принятием закона об иноагентах, а также желанием властей показать западным партнерам, что они на самом деле не находятся под российским влиянием.

«Он оправдывается. Он оправдывается перед внутренней оппозицией и перед Западом», — заключил Константин Затулин.

Закон об иноагентах

14 мая парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иноагентах: за проголосовали 84 депутата, против — 30. Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».

Рассмотрение этого законопроекта сопровождалось в Грузии массовыми протестами, а также критикой со стороны оппозиции и западных партнеров страны. Грузинский президент Саломе Зурабишвили, которая обвиняла власти в пророссийском курсе, в том числе из-за данной инициативы, заявила, что наложит на документ «вето», что и сделала 18 мая.

«Этот «русский закон» представляет собой препятствие на европейском пути. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили.

Однако президентское «вето» носит в Грузии формальных характер, для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов. Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе уже пообещал, что это произойдет.

В США на фоне принятия инициативы заявили, что закон «будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым средствам массовой информации, работающим на благо грузин». Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Штаты переходят к новой политике по введению визовых ограничений для грузинских чиновников, которые ответственны за принятие закона об иноагентах.

При этом высокопоставленный представитель ЕС сообщил ТАСС, что союз пока не намерен действовать по примеру американской стороны и вводить какие-либо санкции в отношении Грузии.

«Мы не говорим о наказательных мерах. Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция. Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон. Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это (принимают закон об иноагентах. — «Газета.Ru»). Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет», — заявил дипломат.