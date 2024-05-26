«Если русские прорвутся». Страны Балтии и Польша считают, что им придется вводить войска на Украину Der Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили ввести свои войска на Украину

Журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале «Газеты.Ru».

Парламентарии стран Балтии и Польши пригрозили ввести свои войска на Украину, если Вооруженные силы (ВС) РФ достигнут серьезных успехов на фронте, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

В материале издания говорится, что в кулуарах недавней конференции Леннарта Мери в Таллине балтийские депутаты сообщили немецким представителям о том, что умеренная позиция Берлина по поставкам Киеву оружия вызывает критику в их странах, и предупредили о последствиях такого курса.

«Их аргумент таков: если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад лишь помогает Киеву не в полную силу, то ситуация может резко ухудшиться», — сообщается в статье.

В связи с этим балтийские политики предупредили своих коллег из Германии, что не будут дожидаться, когда российские войска подойдут к их границам, и введут свой военный контингент на Украину. Это, в свою очередь, сделает НАТО участником украинского конфликта, чего так опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Кто конкретно из балтийских парламентариев заявлял об отправке военных на Украину, Der Spiegel не уточняет. При этом издание отмечает, что излишняя осторожность Шольца вызывает опасения и в самой Германии. Вице-канцлер Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер и министр обороны Борис Писториус призывают канцлера увеличить помощь Украине, чтобы не допустить развития наступления ВС РФ.

Ранее Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине €7 млрд финансовой помощи. Кроме того, 24 мая стало известно, что ФРГ передала Киеву четвертую систему ПВО IRIS-T. Несмотря на все обещания не бросать Украину, немецкий канцлер последовательно отказывается предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, аргументируя это тем, что контролировать такое вооружения могут только военнослужащие Германии, а отправлять их в зону боевых действий ФРГ не собирается. По словам Шольца, Германия поддерживает Украину в ее борьбе, но не позволит конфликту «перерасти в войну между Россией и НАТО».

Что страны Балтии и Польша говорили об отправке войск раньше?

Впервые об отправке войск на Украину заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что этот вопрос обсуждался на саммите по Украине в Париже, который прошел 26 февраля. По словам Макрона, на тот момент страны не достигли «консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом». Однако в будущем такой сценарий исключать нельзя.

После этого многие лидеры стран и представители международных организаций высказались против этой меры и заявили, что не будут отправлять на Украину своих военных. Среди них были и польские чиновники. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш 6 мая заявил, что Польша «не готовится и не будет высылать польские войска на Украину». 17 мая президент страны Анджей Дуда в интервью итальянской газете Il Giornale сообщил, что в Польше вообще не обсуждают эту тему.

При этом Латвия готова была рассмотреть возможность отправки своих войск на Украину, если между странами — членами НАТО будет такое соглашение. Об этом сообщал немецкий телеканал Tagesschau со ссылкой на представителя минобороны республики. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня напрямую на вопрос об отправке военнослужащих не отвечала, однако на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 27 марта она отметила, что пока союзники внутри Североатлантического альянса не готовы к такому шагу.

Литва, по данным Financial Times, в марте была готова отправить свои войска на Украину в рамках тренировочной миссии, но на тот момент от Киева таких запросов не поступало.

Что касается Эстонии, то 13 мая появилась информация о том, что правительство республики рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ. Об этом изданию Breaking Defense рассказал советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл, который подчеркнул, что речи о прямом участии эстонских военнослужащих в конфликте не идет.

Однако уже через день министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг слова Ролла, заявив, что СМИ, вероятно, слишком смело интерпретировали его высказывание.

«Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония не собирается что-то предпринимать в одиночку», — уточнил Певкур.

Сам Ролл также заявил, что не сообщал ни одному журналисту подобную информацию. «Мой месседж заключается в том, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине, все варианты по-прежнему обсуждаются», — объяснил советник президента.

При этом премьер-министр республики Кая Калласс 20 мая рассказала FT, что некоторые страны НАТО уже готовят украинских солдат «на местах», делая это на свой страх и риск. Каллас не уточнила, входит ли в их число Эстония, однако заявила, что, по ее мнению, атака на обучающий персонал альянса на Украине не повлечет за собой эскалацию конфликта.

«Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это пятая статья (статья устава НАТО о коллективной обороне, согласно которой нападение на одну из стран — участников рассматривается как нападение на весь альянс). Давайте... разбомбим Россию». Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны», — отметила премьер Эстонии.

26 мая Каллас также дала интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet, где уточнила, что Эстония не будет отправлять свои войска на Украину тайно.

«Мы являемся демократией, что означает необходимость парламентского решения об отправке туда сухопутных войск. Парламент представляет народ, и в этом случае у нас было бы общественное обсуждение», — подчеркнула премьер республики.