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Подростки из Белгорода разгромили башкирский лагерь «Орленок»

Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили лагерь «Орленок»

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Shutterstock

Российские подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

В лагере по госпрограмме отдыхали эвакуированные из Белгорода дети. 19 дней они вели себя примерно — ходили на экскурсии, были примерными подростками. Однако в последний день они решили разгромить здание лагеря.

Накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

Как сообщил источник, в лагере отказались от комментариев инцидента.

До этого в Затулинском микрорайоне Новосибирска подросток дважды за день попытался ограбить один и тот же магазин и был задержан.

Правоохранители задержали 12-летнего мальчика, который попытался вынести из продуктового магазина несколько банок энергетика. Подростка доставили в отдел полиции, установили личность и отпустили.

Ранее подросток лишился ноги, попав под грузовой поезд в Приморье.

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