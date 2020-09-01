Трамп пообещал «революцию» в случае избрания Байдена президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Америку ждет «революция». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция», — заявил Трамп.

Трампу задали вопрос, кто, по его мнению, контролирует Байдена. Он не стал отвечать на этот вопрос.

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