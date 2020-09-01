Трамп объявил о создании центра по борьбе с «гражданскими беспорядками левых»

В США будет создан центр по борьбе с гражданскими беспорядками. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

«У нас нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии», — заявил Трамп.

По словам президента, центр создаст американский Минюст в сотрудничестве с министерством внутренней безопасности. Он добавил, что центр призван бороться с «гражданскими беспорядками левых».

Кроме того, Трамп обвинил кандидата в президенты США Джо Байдена в поддержке беспорядков и вандализма.

Ранее Трамп заявил, что прекратить насилие в управляемых демократами городах Америки можно лишь при помощи силы.

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