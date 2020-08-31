В профсоюзе немецкой полиции назвали конспирологией причастность РФ к протестам

Глава профсоюза полиции Германии Райнер Вендт заявил, что утверждения о причастности России к организации протестов в Берлине являются конспирологической теорией. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, это теоретики конспирологии на марше. Я был в субботу в Берлине, видел публику на этих демонстрациях. Там были люди из всего спектра: кто-то производил впечатление, что проводит семейный выезд на пляж, другие — что призывают к революции, а третьи — как будто они летят на Марс», — сказал Вендт.

По его словам, такую информацию распространяет «множество сумашедших», а к реальности такие утверждения отношения не имеют.

29 августа в Берлине тысячи протестующих вышли на митинг, чтобы выразить недовольство политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель по коронавирусу. Следуя маршем мимо российского посольства, толпа начала скандировать «Путин!». В акции приняли участие более 38 тысяч человек. Было арестовано более 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

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