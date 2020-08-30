Пелоси рассказала, кто больше всего вмешивается в выборы США

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси рассказала, какая страна активнее всего вмешивается в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление она сделала совместно с однопартийцем, председателем комитета по разведке палаты представителей Адамом Шиффом.

Они отметили, что американская администрация предпринимала попытку распространить представление о равенстве заинтересованности других стран в политической жизни США.

«Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна - Россия - активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов», — говорится в заявлении Пелоси и Шиффа.

По их мнению, Россия якобы пытается обеспечить результат, который «Кремль считает наилучшим».

Конгрессмены также назвали «шокирующим» решение брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах, которые предназначались для членов комитетов по разведке конгресса США, принятое офисом директора национальной разведки США.

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