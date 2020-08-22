Лавров уличил США в агитации Европы против сотрудничества с РФ в экономической сфере
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти США открыто призывают коллег из Европы остановить сотрудничество с Россией в сфере экономики. Об этом сообщает «Россия 1».
Он отметил, что власти США «не очень стесняются», когда они ставят акценты на своих интересах в экономическом поле. По его мнению, в их дипломатии отсутствуют тонкости, полунамеки, полутона.
Министр упомянул госсекретаря США Майка Помпео, который во время недавней европейской поездки агитировал против развития торгово-экономического взаимовыгодного сотрудничества стран ЕС и России.
Лавров подчеркнул, что в Чехии чиновник «настаивал прямым текстом» на переориентирование планов развития ядерной энергетики на США.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Помочь Трампу: сенаторы США выдвинули обвинение против России
— Лавров и Помпео провели телефонный разговор
— Помпео обсудил с главой МИД Германии Белоруссию, Россию и Иран