Лавров уличил США в агитации Европы против сотрудничества с РФ в экономической сфере

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти США открыто призывают коллег из Европы остановить сотрудничество с Россией в сфере экономики. Об этом сообщает «Россия 1».

Он отметил, что власти США «не очень стесняются», когда они ставят акценты на своих интересах в экономическом поле. По его мнению, в их дипломатии отсутствуют тонкости, полунамеки, полутона.

Министр упомянул госсекретаря США Майка Помпео, который во время недавней европейской поездки агитировал против развития торгово-экономического взаимовыгодного сотрудничества стран ЕС и России.

Лавров подчеркнул, что в Чехии чиновник «настаивал прямым текстом» на переориентирование планов развития ядерной энергетики на США.

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