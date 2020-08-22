Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения госграниц
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет реагировать на попытки нарушения своих границ без предупреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания полигона в Гродненской области.
В ходе совещания министр обороны Виктор Хренин проинформировал президента об участившихся случаях полетов недалеко от рубежа.
«Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», — подчеркнул Лукашенко.
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