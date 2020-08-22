Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения госграниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет реагировать на попытки нарушения своих границ без предупреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания полигона в Гродненской области.

В ходе совещания министр обороны Виктор Хренин проинформировал президента об участившихся случаях полетов недалеко от рубежа.

«Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», — подчеркнул Лукашенко.

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