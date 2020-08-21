Тихановская: надеюсь, Лукашенко услышит свой народ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на то, что действующий президент республики Александр Лукашенко и руководство страны услышат свой народ.

«И так, как нам всегда говорилось, что президент любит свой народ, то то, что он видит сейчас – явно дает ему понять, что люди хотят перемен...Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и они выйдут на диалог и состоятся те самые новые прозрачные честные выборы», — заявила политик на пресс-конференции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Тихановская покинула Белоруссию. В настоящее время она находится в Литве.

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