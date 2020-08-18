Глава Евросовета и Путин обсудили Белоруссию

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обсудили Белоруссию, написал Мишель в Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России [Владимиром] Путиным», — написал глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что лишь мирный и всеобъемлющий подход может разрешить ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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