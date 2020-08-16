СМИ: на митинг в поддержку Лукашенко пришли более 70 тысяч человек
В Минске на митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко пришло больше 70 тысяч человек, пишет госагентство «БелТА».
«На начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тыс.», — говорится в публикации.
Лукашенко обратился к пришедшим и заявил, что «вы этим показали, кто в доме хозяин».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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