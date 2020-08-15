Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому действующему правительству страны поручено выполнять свои функции до формирования нового правительства. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь пресс-службу президента.
«Глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до формирования нового состава Совета Министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новый состав правительства по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Новая газета» подписала Лукашенко самопровозглашенным президентом Белоруссии
— Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране