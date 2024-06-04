В ВСУ назвали самое грозное оружие России

Корректируемые авиабомбы (КАБ), которые применяют ВС РФ, способны уничтожить любые, даже самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач газете Postimees.

«Полтонны взрывчатки уничтожает все на большой глубине, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах», — отметил Секач.

Он обратил внимание, что у механизированных бригад ВСУ нет средств, чтобы сбивать начиненные бомбами российские военные борты.

По словам Секача, его бригада все еще не получила обещанную западную военную технику. Украинская армия испытывает снарядный голод, что значительно затрудняет работу артиллерии ВСУ.

В конце мая стало известно, что армия России ведет массированные авиаудары по ВСУ на Времевском направлении. Атаки происходят в районе сел Старомайорское и Урожайное.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).