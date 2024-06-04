Байден допустил вмешательство военных США в возможную войну КНР с Тайванем

Президент США Джо Байден не исключил, что солдаты Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня. Об этом американский лидер заявил в интервью журналу Time.

«Не исключаю использование Вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — так Байден ответил на вопрос, появятся ли американские солдаты на Тайване в случае начала масштабной военной операции со стороны Китая.

В то же время президент США ушел от ответа на вопрос, будут ли Штаты применять вооружение на своих базах на Японии и Филиппинах для нанесения ударов по китайской армии.

27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Ранее в США заявили, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем».