В АТОР не ждут удешевления туров в Турцию после краха FTI

Банкротство одного из крупнейших туроператоров Европы FTI Group не приведет к существенному снижению цен на турецком и египетском направлениях для российских туристов. Такое мнение высказал в интервью для «Интерфакс» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, места в отелях Турции и Египта, ранее зарезервированные обанкротившимся FTI, быстро займут другие крупные европейские игроки, в частности TUI.

«Освободившиеся номера загрузят другие немецкие туроператоры. Если и будет просадка по рынку, то очень незначительная, возможны лишь краткосрочные спецпредложения», — отметил Мурадян.

В АТОР полагают, что причиной банкротства FTI стал демпинг на массовых европейских направлениях вроде Турции, Туниса или Канарских островов.

«В апреле-мае компания активно продвигала «горящие» туры по бросовым ценам от €320 за неделю в Тунисе и €426 в Турции, отчаянно нуждаясь в оборотных средствах», — говорится в сообщении.

Третий по величине в Европе туроператор FTI Group накануне объявил о банкротстве. Компания отправляла клиентов в 40 стран, но основными рынками для нее были Турция (более 1 млн туристов в год), Египет и Греция. На российском рынке присутствие FTI было незначительным.

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