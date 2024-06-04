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США пошли на уступки Германии по «Северному потоку — 2»

SZ: уступки Байдена помогли ФРГ завершить строительство «Северного потока — 2»

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден пошел на значительные уступки правительству ФРГ по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют секретные документы, которые газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда предоставило министерство экономики Германии.

SZ ознакомилась с множеством документов, касающихся контактов между Берлином и Вашингтоном относительно «Северного потока — 2». Предшественник Байдена Дональд Трамп был ярым противником строительства газопровода и ввел против него санкции. Однако, согласно депеше из немецкого посольства в США, адресованной в Берлин, новый президент «пошел на большие уступки» кабинету ФРГ.

Летом 2021 года экс-канцлер Ангела Меркель направила в США высокопоставленных чиновников. Они вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию, обязывающую Берлин по настоянию Вашингтона не допустить использования Россией энергоресурсов в качестве «оружия».

До этого стало известно, что Берлин скрывал истинные мотивы поддержки «Северного потока — 2».

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

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