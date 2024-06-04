Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден рассказал об усилиях Запада в борьбе против России

Байден заявил, что Европа потратила больше денег для борьбы против России

close
100%
Leah Millis/Reuters

Европа потратила больше денег для борьбы против России, чем Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью журналу Time.

«Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем Соединенные Штаты. Европа потратила больше денег, чем США, на борьбу с Россией», — утверждает Байден.

По словам американского президента, мир по результатам этого конфликта должен выглядеть так, чтобы Россия должна передать Украине все территории, которые Киев считает своими. Кроме того, как считает Байден, Россия не должна более иметь возможности вести активные боевые действия.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

По его словам, Вашингтон выстраивает с Киевом такие же отношения, как и с другими государствами, которым поставляет оружие для того, чтобы они «могли защитить себя в будущем».

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами