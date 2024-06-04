Байден рассказал об усилиях Запада в борьбе против России

Европа потратила больше денег для борьбы против России, чем Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью журналу Time.

«Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем Соединенные Штаты. Европа потратила больше денег, чем США, на борьбу с Россией», — утверждает Байден.

По словам американского президента, мир по результатам этого конфликта должен выглядеть так, чтобы Россия должна передать Украине все территории, которые Киев считает своими. Кроме того, как считает Байден, Россия не должна более иметь возможности вести активные боевые действия.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

По его словам, Вашингтон выстраивает с Киевом такие же отношения, как и с другими государствами, которым поставляет оружие для того, чтобы они «могли защитить себя в будущем».

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.