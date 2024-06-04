Украинцам предрекли годы вынужденной экономии электричества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну ждут годы вынужденной экономии электроэнергии. Его слова опубликованы на сайте украинского правительства.

«Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», — подчеркнул он.

Необходимость экономии Шмыгаль связал с долговременными последствиями ударов по энергообъектам страны. На этом фоне он сообщил, что Киев добивается расширения лимита по импорту электричества из Евросоюза с 1,7 ГВт в час до 2,2 ГВт в час.

До этого в Киеве начались экстренные отключения света. Решение о вводе ограничений было принято после выхода за лимиты потребления энергии.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

1 июня МО РФ сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам Украины.

Ранее в Киеве заявили о возможных 10-часовых отключениях света в сутки в зимний период.