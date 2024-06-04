Победу «Флориды» над «Рейнджерс» назвали заслуженной

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал абсолютно заслуженным и не вызывавшим сомнений выход «Флориды Пантерз» в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» абсолютно заслуженно идет дальше. Команда, которая сыграла с позиции силы, смогла наладить, покрутить свое большинство. И, в принципе, каких-то сомнений, честно говоря, не вызывало то, что они пойдут дальше. Даже несмотря на то, что они там проигрывали 1-2 в серии, все равно «Флорида» по своей игре вопросов не оставляла. «Рейнджерс» против вот таких команд играть, конечно, крайне тяжело, потому что «Вашингтон» давал свободный лед, да. «Каролина», ну вот «Каролина», не проиграй она три подряд, и кто знает, как пошла бы эта серия дальше. А вот по «Флориде»… По этим трем раундам, что против «Тампы», что против «Бостона», что против «Рейнджерс», вообще никаких вопросов эта команда не оставила, и в финале она играет абсолютно заслуженно», — считает Майков.

«Флорида» выиграла серию у «Рейнджерс» со счетом 4-2 по победам и в финале Кубка Стэнли встретится с «Эдмонтон Ойлерз», который в финале Западной конференции победил со счетом 4-2 «Даллас Старз».

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