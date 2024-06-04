В России оценили, повлияет ли назначение нового министра обороны на сроки проведения СВО

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны в России не повлияет на сроки проведения специальной военной операции. Таким мнением в интервью с «БИЗНЕС Online» поделился журналист, эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко.

По его словам, влияние на это могут оказать только внешнеполитические обстоятельства, в том числе, результаты президентских выборов в США, выборов в Европарламент, а также то, как сложится ситуация вокруг Ирана и будет ли Китай атаковать Тайвань в 2025 году. Эксперт подчеркнул, что в следующем году «многое может измениться».

«Изменить ситуацию радикально от России в настоящее время не зависит. Кроме одного: военные успехи на фронте, безусловно, повысят статус РФ и возможность вести переговоры, когда для этого настанет время. Понятно, что на переговоры лучше выходить с наступательного движения, как это делает сейчас Российская армия, а не с отступательного, как украинцы. Поэтому наступательную траекторию в военных делах нам по возможности следует сохранять», — сказал Шевченко.

В мае президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу. Президент уточнял, что Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности.

Ранее была названа неожиданная деталь биографии нового министра обороны РФ.