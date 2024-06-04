Судан и Россия обсудят сделку о создании хаба на Красном море

Заместитель главы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться военное сотрудничество двух стран. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на суданское правительство.

В публикации говорится, что Агар в сопровождении министров финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел пробудет в России несколько дней. Делегация также намерена посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Журналисты отметили, что о поездке Агара объявили вскоре после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта объявил о намерении Судана подписать ряд военных и экономических соглашений с Россией. В интервью Alhadath TV он рассказал, что, в рамках одной из сделок, Судан получит «жизненно важное вооружение и боеприпасы», а в Порт-Судане на Красном море появится российский логистический центр.

До этого посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж заявил, что республика не отказывается от своих обязательств по строительству базы военно-морского флота России в Красном море, намеченный проект будет реализован.

Ранее сообщалось, что Республика Чад может разорвать военное соглашение с США.