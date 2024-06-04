Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На саммите по Украине Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга

O Globo: Бразилия отправит на саммит по Украине чиновника просто для присутствия

close
100%
Adriano Machado/Reuters

На конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга, не уполномоченный принимать какие-либо решения. Об этом сообщает газета O Globo.

По информации издания, президент Бразилии Луис да Силва принял решение не отправлять на саммит высокопоставленных представителей ранга главы МИД Мауру Вьейры или советника по международным вопросам Селсу Аморима.

«Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Силва не считает возможным урегулирование украинского кризиса без участия России.

«Позиция Бразилии такая же, как и у Китая: обе страны не верят в мирное соглашение без участия россиян», — отмечает O Globo.

24 мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой организовываемому Киевом саммиту в Швейцарии. Конференция должна быть признана и Россией, и Украиной, «с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов».

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

Ранее Китай призвал начать подготовку к «настоящей мирной конференции» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами