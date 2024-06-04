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В МИД отреагировали на снос памятника Ломоносову в Харькове

Захарова предложила поставить статую Рональда Макдональда в Харькове

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Andrew Kelly/Reuters

Властям Харькова следует поставить статую Рональда Макдональда на том месте, где стоял снесенный недавно памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — пишет Захарова.

Рональд Макдональд — комический рекламный персонаж, маскот сети «Макдональдс», изображенный в виде клоуна. До политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский был юмористом и участником игр КВН.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия мэрии Вильнюса, которая 9 мая поставила на кладбище, где раньше стоял мемориал воинам СССР, мусорный бак «для советской ностальгии».

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.

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