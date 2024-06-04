«Выступления в полуголом виде стали нормой»: в Госдуме хотят объявить Бузовой дресс-код Депутат Филатова предложила ввести дресс-код для артистов после шоу Бузовой в Уфе

Депутат Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов, которые публично выступают на мероприятиях без ограничения для посещения по возрасту. Обращение поступило на фоне выступления Ольги Бузовой в Уфе в «полуголом виде» в День защиты детей. Артистка уже извинилась за свой наряд, отметив, что программа фестиваля была известна заранее, а на самом мероприятии детей не было из-за возрастного ограничения. А балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что хотя она и выступает против «любых запретов», сценический образ Бузовой ей категорически не понравился.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к одежде артистов, выступающих на массовых мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее письмо она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой, текст обращения представил ТАСС.

Обращение связано с выступлением певицы Ольги Бузовой 1 июня в Уфе в рамках VK Fest. Депутат посчитала, что «внешний вид артистки был вызывающе откровенным с учетом присутствия на фестивале несовершеннолетних».

«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса»,

— написала Филатова.

Депутат посчитала аргумент, что фестиваль не был приурочен к Дню защиты детей, несостоятельным. Она призвала Любимову рассмотреть возможность введения обязательных требований к стилю одежды артистов, если они выступают для неограниченного круга лиц, среди которых могут быть несовершеннолетние.

Волочкова против запретов

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» назвала идею ввести ограничения по дресс-коду «не совсем верной».

«Мне кажется, что какие-то ограничения вводить, что-то запрещать — это не совсем верно, потому что это все должно быть на совести каждого человека, на предпочтении. Как считает артист выходить на сцену нужным, так он и должен выходить, потому что это артист. Осуждать никого ни в коем случае не имеет смысла. Но подсказать — это совсем другое дело. И я удивлена, неужели человек, который сам выставляет себя в таком свете на сцене… Вы посмотрите на эти формы — это же жесть. Неужели ей [Бузовой] самой это нравится?» — сказала она.

Волочкова считает, что запреты вызывают обратную реакцию, поэтому артистам лучше «подсказывать непублично».

«Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — отметила Волочкова.

Выступление Бузовой

В День защиты детей Ольга Бузова выступила на VK Fest. Она вышла на сцену в закрывающей тело одежде, однако во время исполнения песни «Танцуй под Бузову» певица неожиданно сбросила накидку и осталась в черном кожаном боди.

1 июня депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале написал, что Бузова вышла на сцену в откровенном наряде, хотя среди зрителей была «куча детишек». В комментариях с ним согласился депутат Курултая Альфит Нигаматьянов. Он отметил, что Башкирия — мусульманская республика.

Ахмадинуров в беседе с «Ъ-Уфа» сообщил, что намерен выяснить, использовались ли бюджетные средства для проведения фестиваля и согласовывали ли организаторы сценический костюм Бузовой. Он добавил, что местные власти обсудят установку норм, которые могли бы регламентировать внешний вид артистов.

Telegram-канал уфимской администрации 3 июня проинформировал, что мероприятие было коммерческим: «Город предоставил площадку для данного события, репертуар и сценические костюмы артистов не обсуждались».

В администрации добавили, что они получили «возмущенные обращения жителей», которые уже передали организаторам фестиваля. Местные власти отметили, что они разделяют обеспокоенности жителей города.

По данным ТАСС, 3 июня пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии сообщила, что изучит все обращения местных жителей по поводу выступления Бузовой.

Извинение Бузовой

3 июня Бузова вместе с командой принесла публичные извинения в своем Telegram-канале.

«Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году, я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни, я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. <...> Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — написала Бузова.

Певица отметила, что живет и работает во благо Родины. Она попросила россиян не искать зло там, где его нет.

Новая голая вечеринка

3 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что «в Уфе случилась своя «голая вечеринка»». Она отметила, что выступление увидели «огромное количество детей и подростков».

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе в День защиты детей. Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились. Участники СВО воюют явно не за это, о чем мне прямо пишут в своих письмах», — заявила Мизулина.

Она выразила непонимание, зачем провоцировать своим внешним видом людей, особенно в регионе, где много верующих.