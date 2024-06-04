Пригожин выступил против запрета песен Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что не стоит запрещать творчество как Аллы Пугачевой, так и других артистов.

Пригожин уверен, что люди сами выберут, с кем из музыкантов им идти по жизни. Он считает, что запреты песен только усугубят ситуацию. По мнению продюсера, чем больше запрещать аудитории, тем больше им этого захочется.

Пригожин также высказался о том, что Пугачева уехала из России. Он уверен, что Примадонна может жить, где пожелает.

«Хотя я считаю, что такого калибра артист должен быть с Родиной. Но это ее выбор, не мой. Это ей за него нести ответственность», — заключил Пригожин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд.

Ранее Шаляпин обвинил Пугачеву в лицемерии.