В ДНР суд заочно вынес приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ

В Верховном суде ДНР сегодня заочно огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Марк Джон Эйрес в 2022 году прибыл на Украину, добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в качестве наемника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Эйрес участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил ДНР, ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации. Наемника заочно приговорили к 15 годам колонии.

До этого в Генпрокуратуре Российской Федерации заявили, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого неназванный французский наемник заявил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

Ранее суд вынес приговор десяти членам «Азова» за обстрелы Мариуполя.