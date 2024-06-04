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Еще один фигурант по делу «Грузинского национального легиона» арестован заочно

Суд заочно арестовал фигуранта «Грузинского национального легиона» Фрейзера

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Shutterstock

Новый фигурант уголовного дела «Грузинского национального легиона» заочно арестован. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале, ссылаясь на канцелярию Басманного суда столицы.

В публикации говорится, что речь идет о Дэниэле Фрейзере, которому вменяют нарушение ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

«Суд <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — указывается в судебных материалах.

Уточняется, что правонарушителя могут задержать на территории России, либо подвергнуть экстрадиции в РФ.

В конце февраля стало известно, что Басманным судом Москвы был заочно арестован лидер принимающего участие в боевых действиях на Украине так называемого «Грузинского национального легиона» Мамука (Ушанги) Мамулашвили, которого до этого объявляли в розыск.

Ранее сообщалось, что на Украине действует «Грузинский национальный легион».

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