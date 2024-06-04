Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Беспилотник самолетного типа около 15:30 мск уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны.

До этого после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский 14 сел в Белгородской области остались без света.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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