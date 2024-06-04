Что такое критическое мышление? Зачем оно нужно и как его развивать Почему важно мыслить критически и какие есть техники для развития этого навыка

В эпоху цифровых технологий и социальных медиа способность критически анализировать источники и отделять факты от оценочных мнений становится основополагающей, особенно для принятия осознанных решений в личной жизни и работе. Что такое критическое мышление, каковы его основные принципы и как его развивать — в материале «Газеты.Ru».

История и происхождение критического мышления

Критическое мышление — это способность анализировать информацию и аргументы, оценивать их объективно и формулировать обоснованные суждения на основе анализа. Это не просто навык, а комплексный подход, включающий в себя исследование, скептицизм и рефлексию. Такая способность не ограничивается поверхностным принятием или отказом от идей.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда кого-то попросили что-то сделать, он согласился не раздумывая, а через некоторое время понял, что просьба сомнительная и удивился собственной легкомысленности. Такое поведение можно назвать бытовым проявлением неспособности критически мыслить, рассказал «Газете.Ru» коуч IAGC (Международной ассоциации генеративных изменений), наставник Школы Коучей Алексей Паньков.

Античность

Основые понятия критического мышления были заложены еще древнегреческими философами, объяснила «Газете.Ru» психолог Елена Бачурина. Так, Сократ, который жил в V веке до н.э., использовал метод диалектики. Он предлагал серию вопросов, которые ставили под сомнение предполагаемые истины и помогали человеку осознать противоречия в его утверждениях. Мыслитель считал, что через этот процесс можно достичь более глубокого понимания факта.

Аристотель, ученик Платона, разработал логические структуры, которые помогают анализировать аргументы и рассуждения. Он создал концепцию формальной логики, которая до сих пор служит краеугольным камнем в критическом мышлении. Ее и сегодня изучают в университетах на спецкурсах.

Средневековье

В Средние века критическое мышление развивалось в рамках религиозной схоластики, особенно в учебных заведениях. Философы вроде Фомы Аквинского, использовали аристотелевскую логику для обоснования христианских догматов, а также для разрешения теологических споров.

Возрождение и Просвещение

В период Возрождения возрос интерес к классическим учениям. Эпоха Просвещения с ее акцентом на разум и научное исследование дала новый толчок развитию критического мышления. Философы Рене Декарт и Джон Локк подчеркивали необходимость сомнения и методического скептицизма. Первый в своих работах предложил метод сомнения как способ достижения истинного знания.

Модернизация

В XX веке американский философ Джон Дьюи оформил концепцию критического мышления в контексте образования, подчеркивая его значение для демократического общества и личностного развития. Он утверждал, что этот навык необходим для активного и осознанного участия в общественной жизни и должен быть интегрирован в учебный процесс.

Бачурина напомнила, что мы не рождаемся со способностью критически мыслить, а можем только развивать ее в себе. Этот подход в мышлении проникает в жизнь человека постепенно.

Принципы и элементы критического мышления

Способность к анализу

Способность к детальному анализу информации крайне важна. Этот процесс включает разложение сложных данных или проблем на меньшие, более управляемые части, чтобы лучше понять их структуру и взаимосвязь. Он помогает выявлять предпосылки, аргументы и следствия, а также оценивать валидность и надежность каждой части.

close 100% Shutterstock

Скептицизм

Скептицизм в контексте критического мышления означает не просто отрицание всего, а умение задавать правильные вопросы и искать достоверные доказательства. Для этого нужно проверить источники, обдумать предполагаемые факты и отличить объективные данные от субъективных мнений.

«Критически мыслящий человек защищает себя от чужого влияния, осознанного или намеренного. И, по сути, использует здравый смысл, с одной стороны, а с другой — борется с ним, потому что здравый смысл — это такая средняя температура по больнице. Это — наше сверхэго, то есть совокупность всех норм общества — этических, моральных, религиозных. И это часто выражается в кодексах, в народной мудрости, пословицах, поговорках. Человек с критическим мышлением не поддается такому усредненному варианту нормы», — заверила психолог.

Объективность

Объективность требует от мыслящего оставаться непредвзятым и справедливым при оценке данных. Это значит, что надо уметь вычленять личное восприятие и стремиться минимизировать его влияние на процесс принятия решений. Такой навык подразумевает оценку всех аргументов и материалов без предубеждений или искажения.

Человек, который развивает в себе критическое мышление, прежде всего умеет доносить свою мысль, аргументированно ее отстоять в дискуссии, споре, не поддаться влиянию авторитета и чужому влиянию, а также может прогнозировать поведение другого человека либо развитие событий.

Логическое мышление

Логическое мышление — это способность использовать рассуждения для связывания идей и аргументов в убедительное и последовательное объяснение или вывод. Для этого нужно уметь видеть закономерные связи между утверждениями, аргументами и выводами, а также использовать их для построения обоснованных умозаключений.

Открытость

Открытость в контексте критического мышления означает готовность рассматривать различные точки зрения и признавать действительность альтернативных мнений, даже если они противоречат собственным убеждениям. Для этого человек вынужден научиться менять свое мнение в свете новых доказательств или лучшего понимания вопроса.

Саморефлексия

Саморефлексия в критическом мышлении заключается в осознании и анализе собственных убеждений, ценностей и интеллектуальной деятельности. Для этого нужно включать навык критической диагностики стереотипов и заблуждений в мыслительных процессах, а также умение учиться на собственных ошибках и корректировать свои подходы.

Долгосрочное вложение в навык развития критического мышления — это осознанная медитация (mindfulness). Есть много исследований ученых, которые изучали, как регулярные медитации влияют на развитие способностей человека. Они заметили, что у людей, которые регулярно практикуют медитацию и буддийские практики, развивается очень хорошее критическое мышление: они перестают быть конформистами, способны мыслить и действовать самостоятельно. Даже когда все идут влево, они способны пойти вправо. Алексей Паньков коуч IAGC, наставник Школы Коучей

Процесс критического мышления

1. Формулировка вопроса или проблемы

Первый шаг к критическому мышлению — четко определить вопрос или проблему, которую нужно решить. Для этого следует понимать, что именно предстоит выяснить, какие цели стоят перед вами и какие условия и ограничения существуют.

2. Сбор информации

Затем следует сбор соответствующей информации, данных и ресурсов, которые могут помочь ответить на вопрос или решить проблему. Важно искать разнообразные источники, чтобы получить полную картину и избежать предвзятости.

3.Анализ информации

После сбора информации начинается ее анализ. На этом этапе в игру включается оценка аргументов, выявление предположений, логических ошибок, связей и последствий. Аналитический процесс помогает уловить неочевидные аспекты и понять сложные взаимосвязи. Стоит делать и фактчекинг — тщательно проверять полученные данные.

close 100% Pexels

4. Синтез

На основе предыдущего шага нужно синтезировать информацию, объединяя разрозненные данные в устойчивую структуру или теорию. Этот шаг означает, что человек формирует собственные выводы, интегрируя новые знания с уже имеющимися.

5. Оценка

Далее необходимо оценить полученные результаты. Это действие включает проверку правильности выводов, а также оценку эффективности использованных методов и подходов. Критический взгляд на собственные умозаключения помогает определить их обоснованность и достоверность.

6. Коммуникация

Финальный шаг — презентация результатов, которая может включать письменное изложение выводов, устное обсуждение или другие формы представления, которые делают результаты доступными для других. Процесс заканчивается рефлексией, когда идет экспертиза эффективности критического мышления.

Роль критического мышления в повседневной жизни

Критическое мышление позволяет людям эффективнее анализировать информацию, разрешать проблемы, принимать обоснованные решения и избегать манипуляций.

В академической среде критическое мышление помогает студентам глубже понимать учебный материал и разбирать его на детали, критически оценивать различные источники информации, формулировать и обосновывать собственные аргументы, а также развивать навыки независимого мышления.

В профессиональной деятельности — от медицины до инженерии и бизнеса — требуется способность быстро понимать сложные данные, принимать взвешенные выводы и справляться с нестандартными задачами. Критическое мышление позволяет профессионалам оценивать риски, прогнозировать последствия и разрабатывать инновационные решения.

В повседневной жизни критическое мышление необходимо для оценки информации, получаемой из новостей, социальных сетей и рекламы. Это помогает отстраниться от социального воздействия и ошибочных убеждений, осознанно выбирать и покупать, а также развивать более здоровые и продуктивные личные отношения.

В общественной и политической сферах критическое мышление важно для осмысления политических программ, оценки высказываний партийных деятелей и понимания общественных проблем. Это способствует более активному и осознанному участию в демократических процессах и повышению гражданской активности.

В научных исследованиях критическое мышление необходимо для формулировки гипотез, интерпретации данных и оценки экспериментальных результатов. Оно помогает ученым отличать корректные научные подходы от псевдонаучных, а также способствует прогрессу в различных областях.

Развитие критического мышления

Вопросы Сократа

Метод Сократа предполагает задавание глубоких, продуманных вопросов для исследования идеи или аргумента. Начните с общих вопросов, постепенно переходя к более специфическим, чтобы выявить основания предположений или утверждений.

Вопросы, которые можно задавать, чтобы разобраться в истинности:

«Почему я так думаю?»

«Какие факты подтверждают то, что у меня ничего не получается?»

«Что говорит об обратном?»

«Всегда ли происходит именно так?»

«Были ли исключения, когда происходило иначе?»

«Какой опыт показывал иное?»

«Происходило ли в жизни что-то такое, что противоречит этой мысли?»

Шесть шляп мышления Эдварда де Боно

Техника британского психолога помогает рассмотреть проблему с разных сторон. Представьте, что у вас есть шесть шляп разного цвета, каждая из которых символизирует определенный стиль мышления:

Белая: факты и цифры.

Красная: эмоции и чувства.

Черная: критическая оценка, поиск слабых мест.

Желтая: оптимизм, поиск положительных моментов.

Зеленая: творчество, поиск альтернативных решений.

Голубая: контроль и организация процесса мышления.

Если вы работаете над проблемой в команде, то можно каждому «раздать» шляпы. Тогда включаются разные точки зрения, которые позволяют объемно рассмотреть ситуацию. Если вы ищите ответ самостоятельно, то вам предстоит самому «примерить» каждую шляпу.

Анализ «Плюс–минус, интересно» (PMI) Эдварда де Боно

Это метод оценки всех аспектов идеи или предложения. Для каждого аспекта вы определяете плюсы, минусы и интересные моменты, которые могут повлиять на ваше решение или понимание ситуации.

Дневник критического мышления

Ведите записи ваших мыслей, решений и анализа событий дня. Это помогает развивать самосознание и умение осмысленно отражать информацию, а также тренирует вас задавать критические вопросы, принимая решение или делая выбор.

Дебаты и дискуссии

Участие в дебатах и дискуссиях позволяет тренировать умение видеть разные точки зрения и аргументировать свою позицию. Это также помогает учиться слушать других и критически оценивать чужие аргументы.

«В проектном менеджменте есть SWOT-анализ (когда учитываются сильные стороны/strengths, слабые стороны/weaknesses, возможности/opportunities и угрозы/threats. — «Газета.Ru»). Нужно проанализировать, какие есть возможности, преимущества, угрозы и риски. Этот метод очень хорошо помогает для оценки, чтобы принять критически взвешенные и мудрые решения», — пояснил Паньков.

Анализ кейсов

Работа с кейсами из реальной жизни или профессиональной практики помогает развивать умение применять теоретические знания на практике, анализировать сложные ситуации и принимать обоснованные решения. Можно также использовать специальные образовательные игры и приложения для тренировки логики, памяти, внимания и других когнитивных функций.