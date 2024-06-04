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Трамп указал на превосходство России в конфликте на Украине

Трамп заявил, что Путин побеждает в конфликте на Украине

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Jay Paul/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении. Его слова приводит Fox News.

«Мы в намного более слабой позиции, потому что он [Владимир Путин] выигрывает», — указал Трамп.

По словам республиканца, западные СМИ перестали говорить о победе Украины после неудачного контрнаступления ВСУ. Он также напомнил о нехватке личного состава в армии Украины. Трамп также заявил, что интересовался у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана мнением по поводу конфликта Москвы и Киева.

«Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером», — сказал кандидат на пост президента США.

До этого Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике. «Они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — сказал Трамп.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.

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