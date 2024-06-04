Politico: Германия готовится к войне с Россией в Литве

Немецкие военные провели на территории Литвы учения, в рамках которых отработали действия при возможном нападении России. Об этом пишет газета Politico.

«С автокрана свисали экраны, на которых можно было увидеть, как современные танки ищут цели и эвакуируют раненых. Сигнал для особо важных гостей был предельно ясен: мы готовимся сражаться с Россией», — говорится в статье.

Маневры войск ФРГ «Большая квадрига 2024» прошли в Литве в рамках натовских учений Steadfast Defender, и их целью была подготовка к возможной войне. Представители бундесвера заявляли, что будут оборонять «каждый сантиметр» территории стран НАТО.

До этого сообщалось, что Швейцария направит 50 своих военных и 4 истребителя F/A-18 для участия в учениях НАТО Tiger Meet, проходящих с 3 по 13 июня в Шлезвиге в Германии.

Ранее стало известно, что Белоруссия подготовилась к применению ядерного оружия.