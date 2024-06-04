ЧОП «Крокус профи» лишили лицензии. Как действовала охрана во время теракта У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию спустя месяц после теракта

Частное охранное предприятие (ЧОП) «Крокус профи» лишилось лицензии через месяц после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом здание концертного зала все еще охраняют сотрудники в форме без опознавательной символики, поэтому нельзя точно сказать, к какой организации они относятся. Ранее Генпрокуратура не нашла нарушений в действиях охраны, так как они не были обязаны иметь при себе оружие. Очевидцы же считают, что некоторые охранники «Крокуса» халатно относились к своим обязанностям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

У частного охранного предприятия «Крокус профи» отозвали лицензию через месяц после теракта в «Крокус Сити Холле», выяснило РИА Новости.

Согласно документам, которые находятся в распоряжении агентства, сведения о предоставлении лицензии в последний раз обновлялись 10 марта 2023 года. Также есть данные о том, что в 2019 году организация переоформила лицензию и продлила срок ее действия.

Агентство соообщает, что в настоящее время у «Крокус профи» нет лицензии. Согласно официальным данным, компания зарегистрирована в Красногорске на Международной улице — неподалеку от «Крокуса». Однако по их контактам с ними невозможно связаться.

При этом здание концертного зала все еще охраняют, но сотрудники ходят в форме без опознавательных знаков, поэтому нельзя точно сказать, на какую именно организацию они работают.

Уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»

22 марта группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус», где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они начали расстреливать посетителей и сотрудников, затем прошли в концертный зал и подожгли его. По данным на 3 апреля 2024 года, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек (в том числе 6 детей), пострадал 551 человек.

По факту произошедшего возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Суд арестовал 18 подозреваемых.

1 июня СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников «Крокуса». Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как пожарные выходы якобы были закрыты, из-за чего посетители не могли выйти из здания. При этом обвиняемые утверждают, что двери были открыты, но террористы их заблокировали.

«Ну что может сделать служба безопасности?»

В конце марта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов в беседе с РБК отметил, что террористы зашли через окно и начали расстреливать всех встречающихся им людей. В результате нападения охранники, которых в «Крокусе» называют контролерами, также получили ранения: один из них погиб, второй пострадал.

«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя «калашниковыми» и начинают всех расстреливать <...> было найдено несколько обойм, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности <...> это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности?», — сказал Араз Агаларов.

Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов добавил, что охранники помогали людям эвакуироваться, показывали им пожарные выходы, выносили раненных и убитых, чтобы они не остались под завалами после пожара.

«Моя личная оценка — самая высокая. Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — отметил Эмин Агаларов.

23 марта источник РИА Новости сообщил, что Генпрокуратура РФ не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла»:

«По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на данном массовом мероприятии не установлено. Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях».

При этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что, согласно закону, охранникам действительно не нужно иметь оружие, однако у частных охранных организаций все же обязан быть арсенал.

«У ООО «ЧОП «Крокус профи», охранявшего «Крокус», оно [оружие] есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что «Крокус Профи» имеет в своем арсенале «несколько десятков единиц боевого служебного оружия (пистолеты «ИЖ-71», самозарядные ружья «Сайга-20КВ»)». Оружие хранится в соседнем здании (Красногорск, Международная, 6).

«Там же базируется и группа быстрого реагирования <...>, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — отметил Хинштейн.

По данным на март, «Крокус профи» охранял 17 объектов. Депутат предложил изменить закон, чтобы охранники объектов повышенной антитеррористической защищенности — в том числе концертные залы и крупные торговые центры — имели при себе оружие.

Охранники не досматривали

Оператор Иван Поморин в день теракта должен был снимать концерт группы «Пикник». В конце марта он рассказал MSK1.ru, что уже не раз работал в «Крокусе». Мужчина считает, что охрана не была готова к чрезвычайным ситуациям.

«Не была готова охрана, нас не досматривали. Мы предоставили заранее списки [съемочной группы]. У нас не смотрели штативы, не открывали кофры. То есть принести могли все что угодно. Я слышал, что какие-то рамки не работали, ходили люди не через металлоискатели. По факту мы с черного хода также могли с чем угодно зайти», — сказал Поморин.

Оператор отметил, что террористы как будто знали планировку зала, при этом посетители не понимали, как им выбраться, так как не было плана эвакуации. Поморин был намерен судиться со службой безопасности, потому что в пожаре сгорела все многомиллионное оборудование.

^^Держал дверь, чтобы не зашли террористы»^^^

47-летний охранник Алексей Осанушков во время теракта находится около рамок металлодетектора в фойе. Он сказал РЕН ТВ, что после начала стрельбы открыл пожарную дверь и запустил туда людей:

«Вижу: женщина одна. Я понимаю, что не успеваю ее забрать. Если я за ней побегу — не успею закрыть двери, людей этих расстреляют. Но все-таки сделал попытку, схватил ее за руку и последнюю затащил. Закрыл дверь, можно сказать, прямо перед террористом. Понимал, что дверь не держит пули, но не давал им это знать. Держал дверь, чтобы не зашли [террористы]».

Мужчины помогли охраннику держать дверь. После начала пожара им удалось выйти через склады и другие помещения в подвале «Крокуса». Осанушков получил сильный ожог.