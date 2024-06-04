Байден заявил, что завершение конфликта на Украине – не лучший для нее вариант

Президент США Джо Байден не считает предложение России о завершении конфликта на Украине лучшим вариантом для Киева. Об этом он заявил в интервью The Times.

Отвечая на вопрос журналиста «Является ли предложение России о прекращении войны на Украине лучшим вариантом, на что она может надеяться в данный момент?» Байден ответил: «Нет, это не так».

Байден подчеркнул полезность, с его точки зрения, расширения НАТО и включение в его состав новых участников (Финляндии и Швеции. — Ред.).

Кроме того, он заявил, что «последствия успеха России на Украине» могут запустить процесс «восстановления Советского Союза».

По мнению Байдена, в случае поражения в конфликте Украины вслед за ней «исчезнет Польша», а все страны вдоль фактической границы с Россией, от Балкан до Белоруссии, соберутся под ее началом.

4 июня стало известно, что НАТО готовит маршруты переброски американских войск на случай столкновения с РФ. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее в Белом доме уточнили разрешение Украине наносить удары по территории России.