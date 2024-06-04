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В Уфе жители квартиры обнаружили застрявшего в вентиляции кота

В Уфе спасли кошку, которая попала в вентиляцию

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«Управление гражданской защиты г. Уфы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Управление гражданской защиты г. Уфы»

Спасателям Уфы удалось извлечь из вентиляции живую кошку. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел в доме на улице Ферина. Местные жители сообщили специалистам о том, что в одной из квартир в отверстии застряла кошка.

«Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом», – сообщается в публикации.

В результате сотрудники достали животное. По какой причине животное оказалось в вентиляции, не сообщается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей, питомец находился в отверстии всю ночь и долго кричал. Сама хозяйка квартиры не смогла достать животное своими силами.

До этого в Ульяновской области кот застрял в стоявшем на проветривании окне. По словам одной из девушек, которые помогали спасти животное, местная жительница попыталась протолкнуть питомца в квартиру, но сделать это не получилось.

Ранее россиянка выстирала кота в стиральной машине.

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