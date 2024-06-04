В Белгородской области более 10 сел остались без света после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Белгородский район при помощи FPV-дрона, без электричества осталось 14 населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате атаки есть повреждения на линиях водо- и электроснабжения», — написал он.

Без электричества остались жители следующих населенных пунктов: с.Болдыревка, с.Головино, с.Салтыково, с.Варваровка, п.Малиновка, п.Октябрьский, с.Отрадное, с.Бехлевка, с.Толоконное, с.Петровка, с.Нехотеевка, с.Соловьевка, с.Новая Деревня и часть абонентов п.Политотдельский.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в Белгородской области. Известно, что пострадал житель села Белянка.

Незадолго до этого ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Муром в Белгородской области. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Повреждение получили газопровод и одно из частных домовладений.

Ранее украинская армия применила беспилотник-камикадзе при обстреле поселка в ДНР.