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Игнашевич обратился к фанатам «Балтики» в письме

Игнашевич написал прощальное письмо фанатам после ухода из «Балтики»

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Михаил Голенков/РИА Новости

Российский специалист Сергей Игнашевич, покинувший пост главного тренера калининградской «Балтики», обратился к болельщикам команды в прощальном письме. Его заявление приводит пресс-служба клуба.

Тренер отметил, что сезон-2023/24 выдался очень сложным, в том числе и из-за обновления команды, из-за того, что пришлось налаживать взаимопонимание на поле и игру.

«Мне сложно прощаться. Я очень полюбил Калининград, познакомился с потрясающими людьми, моя семья была здесь абсолютно счастлива. Трудно оставлять команду, в которую вложил столько сил, идей и ресурсов. Но думаю, мой цикл в клубе закончен», — отметил специалист.

2 мая «Балтика» проиграла петербургскому «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:2.

«Балтика» завершила сезон в Российской премьер-лиге домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо».

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.

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