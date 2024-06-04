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На Кубани осудили мужчину, из ревности облившего девушку серной кислотой

В Краснодарском крае мужчину, облившего девушку кислотой, посадили на девять лет

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Shutterstock

В Усть-Лабинском вынесен приговор мужчине, облившему серной кислотой девушку, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Жителя Усть-Лабинского судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью девушки, с которой он раньше состоял в отношениях. 30 августа 2023 года мужчина подкараулил жертву и облил ее серной кислотой. Судом и следствием было установлено, что нападение с особой жестокостью он совершил из чувства ревности. В итоге злоумышленника задержали, а потерпевшую госпитализировали.

Девушка получила множественные химические ожоги головы и тела, принесшие ей особые страдания. Нападавшего признали виновным и приговорили его к девяти годам лишения свободы с двухлетним ограничением свободы, отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Как уточняется, он еще может обжаловать решение суда.

Ранее мужчина открыл входную дверь и получил струю кислоты в лицо от неизвестного в маске.

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