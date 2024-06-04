В Москве оправдали участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах

Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («Енот»), которых обвиняли в разбоях и кражах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, участников ЧВК оправдали «за непричастностью». Всех фигурантов дела освободили в зале суда.

Отмечается, что защита настаивала на невиновности бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четырех других фигурантов дела.

«Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — заявил судья.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что в Московском гарнизонном военном суде прошли дебаты между сторонами по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.

Ранее в Пакистане суд оправдал бывшего премьера по делу о разглашении гостайны.